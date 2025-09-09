BAE Systems : poursuit le développement d'un sous-marin autonome avec Cellula Robotics

BAE Systems et la société canadienne Cellula Robotics ont signé un accord exclusif de 10 ans pour continuer à travailler ensemble sur Herne, un nouveau sous-marin autonome développé spécifiquement pour un usage militaire.



Les deux groupes souhaitent livrer un engin prêt à être commercialisé pour les clients d'ici la fin de 2026.



Cette annonce fait suite à des essais réussis en novembre dernier, au cours desquels le sous-marin a mené une mission de renseignement, de surveillance et de reconnaissance.



Herne peut soutenir la guerre anti-sous-marine, entreprendre des missions de surveillance secrètes et surveiller et aider à protéger les infrastructures sous-marines.



'Cela change la donne dans l'espace de combat sous-marin et nous permettra d'offrir à nos clients une capacité autonome rentable leur offrant plus d'endurance, d'efficacité et d'échelle, tout en gardant leurs employés à l'abri du danger' a déclaré Scott Jamieson, directeur général de l'activité Solutions de défense maritime et terrestre de BAE Systems.