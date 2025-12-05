BAE Systems annonce le lancement de BAE Systems OneArc (OneArc(TM)), un innovateur en technologie de défense.

BAE Systems OneArc propose des produits et solutions commerciales dans la formation synthétique, la simulation, l'interopérabilité, la géospatialité, l'analyse de données et l'intelligence artificielle (IA).

L'entreprise s'appuie sur plus de 30 ans d'expérience qui ont redéfini les références de formation à la défense des États-Unis et de l'OTAN.

" Notre approche unifiée permet aux armées des États-Unis, de l'OTAN et des nations alliées de travailler ensemble de manière fluide à travers de multiples domaines, favorisant ainsi le succès de la mission. " a déclaré Rahul C. Thakkar, président de OneArc chez BAE Systems.