BAE Systems annonce la signature d'un accord avec Rheinmetall Weapon and Ammunition pour équiper le véhicule CV90120 du canon 120 mm L44A1 Low Recoil (LR).
Cette collaboration vise à offrir une solution alliant puissance, mobilité et protection accrues. Selon Tarkan Turkcan, directeur de la plateforme CV90, les clients bénéficieront 'd'une combinaison gagnante sur le champ de bataille moderne'.
Le nouveau CV90120, basé sur le châssis du CV90 MkIV, intègre une architecture électronique modernisée, un moteur et une transmission renforcés, ainsi qu'un système de protection active.
Compatible avec les munitions standards de l'OTAN, ce véhicule combine la puissance de feu d'un char de combat principal et la mobilité du CV90, tout en réduisant les coûts d'exploitation pour les armées déjà utilisatrices de cette plateforme.
BAE Systems plc figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de systèmes et d'équipements de défense et de l'aérospatiale. L'activité s'organise essentiellement autour de 3 familles de produits et services :
- équipements terrestres : véhicules de combat, chars, lanceurs de missiles, systèmes d'artillerie, munitions, etc. ;
- systèmes électroniques de communication, de navigation et de simulation. En outre, le groupe propose des services de réparation des navires ;
- équipements aéronautiques et marins : avions, bateaux, sous-marins, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (26,8%), Europe (6,6%), Etats-Unis (47,7%), Arabie Saoudite (11%), Australie (4,4%), Asie-Pacifique (1,3%), Qatar (1%), Canada (0,7%) et autres (0,5%).
