BAE Systems s'allie à Forterra pour un prototype de véhicule blindé autonome

BAE Systems annonce un partenariat avec Forterra, une société états-unienne spécialisée dans les technologies de conduite autonome appliquées aux environnements complexes, dans le but de développer un prototype autonome de véhicule blindé polyvalent (ou AMPV pour Armored Multi-Purpose Vehicle). Il s'agit du premier projet dans le cadre de la série de kits de capacités dévoilée en août.



L'objectif est de présenter dès 2026 un démonstrateur capable d'accélérer considérablement les cycles de développement traditionnels. Forterra apportera sa technologie AutoDrive, intégrée sur le châssis modulaire de l'AMPV.



Bill Sheehy, directeur Ground Maneuver chez BAE Systems, déclare que cette collaboration vise à 'donner aux soldats l'avantage qu'ils méritent' grâce à la combinaison des expertises en production de blindés et en systèmes autonomes. Patrick Acox, vice-président Defense Growth chez Forterra, évoque quant à lui 'un nouveau bouclier pour la sécurité nationale'.



Cette approche modulaire est également compatible avec d'autres systèmes de l'Armored Brigade Combat Team de l'armée américaine, dont le Bradley A4 et l'obusier automoteur M109A7 Paladin.