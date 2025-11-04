BAE Systems annonce un accord-cadre avec BlueScope Distribution pour la fourniture d'acier australien destiné à la construction des frégates de classe Hunter à Osborne, en Australie-Méridionale. Ce partenariat de cinq ans garantit un approvisionnement local de près de 5000 tonnes d'acier par navire, soit 77% des besoins de la première frégate actuellement en production.
L'acier, fabriqué sur le site de Port Kembla (Nouvelle-Galles du Sud), a été spécialement conçu pour répondre aux exigences structurelles et de résistance du programme. L'accord consolide la souveraineté industrielle australienne et la résilience de sa chaîne d'approvisionnement navale.
Andy Coxall, directeur des acquisitions de BAE Systems Maritime Australia, souligne que ce contrat 'assure la sécurité et la souveraineté de l'approvisionnement en acier pour construire les frégates les plus avancées au monde', tandis que Mark Smith, directeur général de BlueScope Distribution, évoque 'une vision commune au service d'une filière acier pleinement intégrée en Australie'.
BAE Systems plc figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de systèmes et d'équipements de défense et de l'aérospatiale. L'activité s'organise essentiellement autour de 3 familles de produits et services :
- équipements terrestres : véhicules de combat, chars, lanceurs de missiles, systèmes d'artillerie, munitions, etc. ;
- systèmes électroniques de communication, de navigation et de simulation. En outre, le groupe propose des services de réparation des navires ;
- équipements aéronautiques et marins : avions, bateaux, sous-marins, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (26,8%), Europe (6,6%), Etats-Unis (47,7%), Arabie Saoudite (11%), Australie (4,4%), Asie-Pacifique (1,3%), Qatar (1%), Canada (0,7%) et autres (0,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.