BAE Systems signe un accord de recherche avec l'AFRL sur le quantique

BAE Systems indique que sa division FAST Labs a conclu avec l'Air Force Research Laboratory (AFRL) un accord coopératif de recherche et développement (CRADA) de 3 ans pour faire progresser les technologies de détection et de mise en réseau quantiques.



Jane Heyes, scientifique principale chez FAST Labs, estime que ce partenariat 'poussera les limites de la détection et du réseautage quantiques'.



L'objectif est d'intégrer capteurs et réseaux quantiques afin de renforcer les communications des soldats, la connaissance du spectre et la guerre électronique. BAE Systems développera des capteurs radiofréquences (RF) quantiques basés sur des atomes de Rydberg, adaptés aux plateformes compactes.



Les travaux seront menés dans les installations de BAE Systems à Merrimack (New Hampshire), ainsi qu'au sein des sites de l'AFRL à Rome et Stockbridge (New York).