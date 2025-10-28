BAE Systems signe un contrat de 5,4 MdGBP avec la Turquie pour 20 avions Typhoon

BAE Systems annonce un accord d'environ 5,4 milliards de livres sterling avec la Turquie pour la vente de 20 avions de chasse Typhoon, incluant un ensemble d'armes et d'intégration.



Le groupe fabriquera les principales structures, assurera l'assemblage final et dirigera l'intégration des armements sur ses sites du Lancashire, mobilisant des centaines d'entreprises britanniques.



Le contrat, dont l'armement sera principalement fourni par MBDA, soutiendra plus de 20 000 emplois hautement qualifiés au Royaume-Uni.



Avec cette commande, la Turquie devient le dixième opérateur du Typhoon, prolongeant la production jusqu'aux années 2030.



Charles Woodburn, directeur général de BAE Systems, souligne que cet accord 'renforce les compétences souveraines essentielles à la défense et à la sécurité du Royaume-Uni'.



Le titre gagnait près de 1,8% à Londres en fin de matinée.