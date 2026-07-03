BAE Systems teste avec succès son drone d'attaque "Nyan"

Le groupe de défense franchit une nouvelle étape dans le développement de capacités de frappe sans pilote destinées aux forces armées britanniques, avec des essais conjoints menés par la Royal Navy et l'armée de terre.

BAE Systems annonce que son entité Callen-Lenz a mené avec succès les premiers essais d'un drone d'attaque à usage unique ("One-Way Effector", OWE) conçu pour des opérations terrestres et maritimes. Baptisé "Nyan", cet aéronef sans pilote de 2,9 mètres d'envergure offre "une capacité de frappe de précision", assure le constructeur.



Le drone a notamment été lancé depuis le navire d'expérimentation XV Patrick Blackett lors de l'exercice Neptune Reach, dans le cadre d'un programme visant à accélérer l'évaluation de drones d'attaque en environnement maritime. Il avait également été testé en Estonie lors de l'exercice Spring Storm pour appuyer les capacités de frappe à longue portée du Royaume-Uni au sein de l'OTAN.



Selon BAE Systems, plus de 1 000 exemplaires de Nyan ont déjà été produits pour des opérations terrestres. Les résultats des essais en mer sont désormais analysés par la Royal Navy, qui envisage de nouvelles expérimentations à bord du HMS Queen Elizabeth.