BAE Systems annonce un contrat avec PMB Defence Engineering pour évaluer l'intégration de sa technologie de batteries nickel-zinc (NiZn) dans la conception des sous-marins nucléaires du programme SSN-AUKUS, mené par le Royaume-Uni et l'Australie.
Cet accord prolonge la coopération entre PMB et le ministère britannique de la Défense sur cette technologie appelée à remplacer les batteries au plomb-acide.
Les batteries NiZn offrent environ deux fois plus de capacité énergétique que les systèmes actuels. BAE Systems, la Submarine Delivery Agency et PMB poursuivent leur collaboration pour les sous-marins de classe Astute et SSN-AUKUS.
Craig Lockhart, directeur général de BAE Systems Australia, estime que ce contrat 'renforce la participation de l'industrie australienne' au programme, tandis que Stephen Faulkner, dirigeant de PMB, y voit 'une étape importante pour l'innovation locale'.
BAE Systems plc figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de systèmes et d'équipements de défense et de l'aérospatiale. L'activité s'organise essentiellement autour de 3 familles de produits et services :
- équipements terrestres : véhicules de combat, chars, lanceurs de missiles, systèmes d'artillerie, munitions, etc. ;
- systèmes électroniques de communication, de navigation et de simulation. En outre, le groupe propose des services de réparation des navires ;
- équipements aéronautiques et marins : avions, bateaux, sous-marins, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (26,8%), Europe (6,6%), Etats-Unis (47,7%), Arabie Saoudite (11%), Australie (4,4%), Asie-Pacifique (1,3%), Qatar (1%), Canada (0,7%) et autres (0,5%).
