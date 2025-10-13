BAE Systems : un nouveau sous-marin nucléaire a été immergé avec succès pour la première fois

BAE Systems annonce que le tout nouveau sous-marin nucléaire du Royaume-Uni a été immergé avec succès pour la première fois dans son centre à Barrow, dans le Cumbria.



L'équipage de la Royal Navy a franchi cette étape importante pour prouver la stabilité et la sécurité du navire d'attaque de 7 400 tonnes et de 97 mètres de long.



Les navires Dreadnought, qui devraient entrer en service à partir du début des années 2030, remplacent les sous-marins de classe Vanguard, qui livrent actuellement la dissuasion continue en mer (CASD) pour la Royal Navy.



'Nous sommes incroyablement fiers de la contribution que nous apportons à la sécurité de la nation et du long et distingué héritage de Barrow en tant que berceau de la conception et de la construction de sous-marins au Royaume-Uni' a déclaré Pete Tumelty, directeur de programme Astute, activité sous-marins de BAE Systems.