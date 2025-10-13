BAE Systems annonce que le tout nouveau sous-marin nucléaire du Royaume-Uni a été immergé avec succès pour la première fois dans son centre à Barrow, dans le Cumbria.
L'équipage de la Royal Navy a franchi cette étape importante pour prouver la stabilité et la sécurité du navire d'attaque de 7 400 tonnes et de 97 mètres de long.
Les navires Dreadnought, qui devraient entrer en service à partir du début des années 2030, remplacent les sous-marins de classe Vanguard, qui livrent actuellement la dissuasion continue en mer (CASD) pour la Royal Navy.
'Nous sommes incroyablement fiers de la contribution que nous apportons à la sécurité de la nation et du long et distingué héritage de Barrow en tant que berceau de la conception et de la construction de sous-marins au Royaume-Uni' a déclaré Pete Tumelty, directeur de programme Astute, activité sous-marins de BAE Systems.
BAE Systems plc figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de systèmes et d'équipements de défense et de l'aérospatiale. L'activité s'organise essentiellement autour de 3 familles de produits et services :
- équipements terrestres : véhicules de combat, chars, lanceurs de missiles, systèmes d'artillerie, munitions, etc. ;
- systèmes électroniques de communication, de navigation et de simulation. En outre, le groupe propose des services de réparation des navires ;
- équipements aéronautiques et marins : avions, bateaux, sous-marins, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (26,8%), Europe (6,6%), Etats-Unis (47,7%), Arabie Saoudite (11%), Australie (4,4%), Asie-Pacifique (1,3%), Qatar (1%), Canada (0,7%) et autres (0,5%).
