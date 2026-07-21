BAE Systems annonce la signature, à l'occasion du salon aéronautique de Farnborough, d'un accord de licence avec "un partenaire stratégique ukrainien" afin de soutenir la fabrication locale du canon léger L119 en Ukraine.
L'accord prévoit la mise à disposition des informations techniques et de l'assistance nécessaires à la fabrication d'un premier exemplaire destiné aux essais. Il vise également le développement d'une version du canon léger L119 de 105 mm adaptée aux besoins des forces armées ukrainiennes.
Le L119 est un système d'artillerie tracté de 105 mm conçu par BAE Systems, reconnu pour sa mobilité et sa fiabilité. Selon le groupe, cet accord s'inscrit dans son soutien de long terme à l'Ukraine et dans sa coopération avec l'industrie locale pour renforcer les capacités souveraines de défense du pays.
BAE Systems plc figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de systèmes et d'équipements de défense et de l'aérospatiale. L'activité s'organise essentiellement autour de 3 familles de produits et services :
- équipements terrestres : véhicules de combat, chars, lanceurs de missiles, systèmes d'artillerie, munitions, etc. ;
- systèmes électroniques de communication, de navigation et de simulation. En outre, le groupe propose des services de réparation des navires ;
- équipements aéronautiques et marins : avions, bateaux, sous-marins, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (27,8%), Europe (7,8%), Etats-Unis (46,4%), Arabie Saoudite (10%), Australie (4,5%), Asie-Pacifique (1,3%), Qatar (0,9%), Canada (0,8%) et autres (0,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.