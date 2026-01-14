A travers cette co-entreprise, Bapco Energies bénéficiera de l'expertise mondiale de TotalEnergies en matière de trading et développera des capacités avancées en matière de trading, de pricing, d'analyse et de gestion du risque.

Avec BxT Trading, TotalEnergies renforce sa position au Moyen-Orient, où la compagnie dispose déjà d'activités de trading, en complément de ses hubs internationaux de Houston, Genève et Singapour.