Bahreïn : TotalEnergies et Bapco Energies créent BxT Trading
TotalEnergies et Bapco Energies, compagnie nationale de pétrole de Bahreïn, créent BxT Trading, une joint-venture à 50/50 de trading adossée aux flux de la raffinerie de Bapco Energies. Nouvel acteur compétitif du trading au Moyen-Orient, BxT Trading soutiendra le secteur pétrolier de Bahreïn en optimisant la création de valeur de son portefeuille aval et en renforçant son accès aux marchés mondiaux.
A travers cette co-entreprise, Bapco Energies bénéficiera de l'expertise mondiale de TotalEnergies en matière de trading et développera des capacités avancées en matière de trading, de pricing, d'analyse et de gestion du risque.
Avec BxT Trading, TotalEnergies renforce sa position au Moyen-Orient, où la compagnie dispose déjà d'activités de trading, en complément de ses hubs internationaux de Houston, Genève et Singapour.
TotalEnergies SE figure parmi les 1ers groupes pétroliers mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- raffinage et chimie (43,6%) : raffinage de produits pétroliers (exploitation, à fin 2024, de 16 raffineries dans le monde) et fabrication de produits chimiques de base (oléfines, aromatiques, polyéthylènes, fertilisants, etc.) et de spécialités (caoutchouc, résines, adhésifs, etc.). En outre, le groupe mène des activités de négoce et de transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers ;
- distribution de produits pétroliers (38,8%) : exploitation, à fin 2024, de 13 148 stations-service dans le monde ;
- génération d'électricité (10,3%) : à partir de centrales à gaz à cycle combiné et d'énergies renouvelables ;
- production, négoce, transport et distribution de gaz (4,6%) : notamment gaz naturel liquéfié (39,8 millions de tonnes vendus en 2024), gaz naturel, biogaz, hydrogène, gaz de pétrole liquéfié, etc.
- exploration et production d'hydrocarbures (2,6%) : 2,4 millions de barils équivalent pétrole produits par jour en 2024 ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (23%), Europe (41,5%), Afrique (10,2%), Amérique du Nord (8,4%) et autres (16,9%).
