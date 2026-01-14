Bahreïn : TotalEnergies et Bapco Energies créent BxT Trading

TotalEnergies et Bapco Energies, compagnie nationale de pétrole de Bahreïn, créent BxT Trading, une joint-venture à 50/50 de trading adossée aux flux de la raffinerie de Bapco Energies. Nouvel acteur compétitif du trading au Moyen-Orient, BxT Trading soutiendra le secteur pétrolier de Bahreïn en optimisant la création de valeur de son portefeuille aval et en renforçant son accès aux marchés mondiaux.

A travers cette co-entreprise, Bapco Energies bénéficiera de l'expertise mondiale de TotalEnergies en matière de trading et développera des capacités avancées en matière de trading, de pricing, d'analyse et de gestion du risque.



Avec BxT Trading, TotalEnergies renforce sa position au Moyen-Orient, où la compagnie dispose déjà d'activités de trading, en complément de ses hubs internationaux de Houston, Genève et Singapour.