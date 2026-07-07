L'Arabie saoudite redessine les routes du commerce mondial. La question est de savoir si la dynamique des résultats de la National Shipping Company of Saudi Arabia (Bahri) est simplement conjoncturelle ou si elle témoigne d'un changement structurel.

Vision 2030 est le programme décennal de l'Arabie saoudite visant à diversifier l'économie du Royaume pour réduire sa dépendance au pétrole. Dans ce cadre, la logistique est devenue une priorité structurelle, et la Stratégie nationale de transport et de logistique (SNTL), lancée en juin 2021, est l'instrument politique qui transforme cet engagement en capital.

Le ministère saoudien des Transports et des Services logistiques prévoit que la contribution du secteur au produit intérieur brut (PIB) passera de 6 % à 10 % d'ici 2030. Pour les opérateurs maritimes et logistiques, cela implique une croissance soutenue des volumes, des investissements d'infrastructure soutenus par l'État et une extension de la capacité portuaire, créant un environnement favorable pour les acteurs établis du secteur.

Dans ce contexte macroéconomique porteur, le détroit de Bab el-Mandeb et le détroit d'Ormuz — deux points de passage stratégiques qui acheminent ensemble environ 30 % du transport mondial de conteneurs — ont tous deux fait l'objet de perturbations actives et de risques géopolitiques au cours de l'exercice 2025-2026.

Bahri, la compagnie nationale de transport maritime d'Arabie saoudite, est l'opérateur maritime phare du Royaume et le plus grand propriétaire mondial de pétroliers de type VLCC (Very Large Crude Carriers) sous une seule entité. Sa flotte de 104 navires couvre le pétrole brut, les produits chimiques, le vrac sec et la logistique intégrée, plaçant l'entreprise au cœur des flux maritimes et des chaînes d'approvisionnement de l'Arabie saoudite.

Des résultats en pleine accélération

Au premier trimestre 2026, le chiffre d'affaires a bondi de 129 % en glissement annuel pour atteindre 5 milliards de riyals saoudiens (SAR), contre 2,2 milliards de SAR, porté principalement par la solide performance de la division Bahri Oil. La hausse des taux de fret, dans un contexte d'amélioration des fondamentaux du marché des pétroliers bruts, ainsi que les contributions de tous les segments d'activité, ont soutenu cette croissance.

L'EBITDA (excédent brut d'exploitation) a progressé de 137 % sur un an pour atteindre 2,8 milliards de SAR contre 1,2 milliard de SAR, tandis que la marge d'EBITDA s'est redressée de 55 % à 57 %. L'amélioration des marges est attribuable aux divisions Bahri Chemicals & Products et Bahri Dry Bulk, soutenues par des taux de fret plus fermes sur leurs marchés respectifs.

Le flux de trésorerie disponible (free cash flow) s'est amélioré pour atteindre un flux entrant de 1,3 milliard de SAR, contre un flux sortant de 1,2 milliard de SAR, grâce à une forte génération de liquidités, une réduction de la dette nette et des dépenses d'investissement (capex) nettement inférieures, s'élevant à 68 millions de SAR.

Le débat sur la valorisation

Le titre a affiché une performance solide, progressant de 35,3 % au cours des 12 derniers mois. Malgré cette hausse, il reste en deçà de son plus haut sur 52 semaines de 39,5 SAR et s'échange actuellement à 32,4 SAR. Côté rémunération, Bahri a versé un dividende de 1,0 SAR par action au titre de l'exercice 2025, soit un rendement de 3,1 % — un chiffre que les analystes voient grimper à 4,2 % d'ici l'exercice 2027.

Le sentiment des analystes reste résolument positif, bien que la couverture soit limitée. Les trois analystes suivant la valeur recommandent l'achat, et l'objectif de cours moyen du consensus, fixé à 40,7 SAR, implique un potentiel de hausse d'environ 25,6 % par rapport aux niveaux actuels.

Des défis à l'horizon

La cartographie des risques est toutefois tout aussi lisible. De l'aveu même de l'entreprise, les résultats des VLCC au premier trimestre 2026 ont été soutenus par une prime de risque géopolitique qui peut se dissiper aussi vite qu'elle est apparue. Le retour éventuel des pétroliers sous contrôle européen sur les routes commerciales classiques, un déplacement des flux de brut russe ou un regain de discipline de production de l'OPEP+ pourraient chacun comprimer significativement les taux spot.

Parallèlement, le segment de la logistique intégrée fait face à un vent contraire plus structurel ; les conditions du marché du transport maritime devraient rester volatiles en 2026, avec une visibilité limitée sur la demande et une pression continue sur les prix, en particulier sur les routes commerciales sensibles aux tarifs douaniers.

En outre, les tendances d'importation de la Chine, soutenues par de récentes activités de stockage, demeurent un déterminant critique de la demande de fret. Dans le secteur de la chimie, la pression des coûts réglementaires et la volatilité du marché du fret sont explicitement signalées pour 2026. Au total, si l'opportunité est significative, la dépendance aux conditions de marché l'est tout autant.