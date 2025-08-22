En théorie parfaitement bien positionné pour profiter de l'essor séculaire de l'intelligence artificielle, le 'Google chinois' apparaît spectaculairement décoté en bourse.

C’est que le marché, sur ce coup, ne voit pas loin, car avant d’en être un potentiel bénéficiaire, Baidu est aussi une victime de l’IA. Son segment publicité en ligne - directement indexé à son moteur de recherche - accuse ainsi son cinquième trimestre consécutif de baisse de chiffre d’affaires.

La pilule est particulièrement amère sur le second trimestre de l’année, puisque le chiffre d’affaires du segment décroche de 15,7% par rapport à la période de trois mois qui précédait. Sur le premier trimestre, la baisse était de 6,1%.

C’est donc grâce aux nouvelles activités dans le cloud - pour le coup des bénéficiaires directs de l’IA - que le chiffre d’affaires consolidé du groupe se maintient à niveau.

Ce segment, qui représente désormais plus du tiers du total, affiche pour sa part une robuste croissance de 34,6% sur trois mois. Sur le premier trimestre, l’expansion était plus soutenue encore, à 40,1%.

La transition est néanmoins coûteuse. Elle déprime la marge brute de Baidu, qui voit son profit avant impôts s’éroder d’un quart par rapport à l’an dernier à la même époque ; son financement met aussi le cash-flow sous pression.

N’en demeure pas moins qu’à ce cours Baidu décote considérablement sur la valeur de ses actifs. Les activités de publicité en ligne et de cloud - ‘Baidu Core’ - valent ainsi au moins 25 milliards de dollars.

On leur assigne pour parvenir à ce montant des multiples raisonnables. Pis, on compte pour zéro Apollo, l’activité de taxis autonomes de Baidu, numéro un mondial du secteur devant Waymo et des concurrents locaux comme WeRide ou AutoX.

Viennent suite la trésorerie et les divers investissements du groupe. Comptés avec une décote de 30%, la valeur de ces derniers atteint 20 milliards de dollars. La somme des parties ressort donc à 45 milliards de dollars, contre une capitalisation boursière actuelle de 30 milliards.

Or, les nouvelles technologies d’IA générative pourraient relancer le segment publicité en ligne ; les activités dans le cloud, elles, surfent sur une tendance longue ; tandis qu’Apollo pourrait bien devenir incontournable en Chine.

Beaucoup de conditionnel ici, certes. Mais une évidence : le marché n’y croit pas du tout, à moins qu’il ne s’en désintéresse complètement.