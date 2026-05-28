Le spécialiste dans la fabrication de minéraux industriels de spécialités a annoncé la nomination de Mikael Frenkian au poste de directeur général à compter du 1er juin 2026. La décision a été prise lors du dernier conseil d'administration présidé par François-Xavier Entremont.
Agé de 51 ans, Mikael Frenkian possède plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie et les activités technologiques. Il occupait depuis 2021 la direction de la division Infra Red Solutions chez Umicore, spécialisée dans les solutions d'optique infrarouge et les filtres pour applications industrielles.
Avant de rejoindre Umicore, il a exercé plusieurs fonctions de direction chez Imerys, notamment comme directeur industriel Chine, où il supervisait trois sites industriels. Il a également dirigé différentes business units, contribuant au développement de l'activité par l'innovation et la croissance commerciale.
Le groupe spécialisé dans les minéraux industriels de spécialités estime que son expérience des environnements industriels complexes et des marchés technologiques sera un atout pour accompagner sa prochaine phase de développement.
Baikowski est spécialisé dans la fabrication de produits chimiques inorganiques et de minéraux fins destinés aux marchés des industries de pointe. Le groupe propose des poudres d'alumine ultra pures, des oxydes et des composites fins tels que le spinelle, la ZTA, le YAG, le cérium pour des applications de l'éclairage (lampes basses consommation et tubes de lampes), de l'horlogerie (glaces saphir et pièces céramiques), de l'électronique (semi-conducteurs), du médical (prothèses et implants intraoculaires), etc.
Baikowski dispose de 5 sites de production implantés en France (2), aux Etats-Unis (2) et au Japon.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (3,6%), Europe (14,6%), Asie (59,4%) et Amériques (22,4%).