Baillie Gifford passe sous les 10% du capital de Soitec

Baillie Gifford & Co, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 1er septembre, le seuil de 10% du capital de Soitec, au résultat de la diminution d'actions détenues pour le compte de clients.



La société de gestion basée à Edimbourg a précisé détenir 3 462 921 actions Soitec représentant autant de droits de vote, soit 9,69% du capital et 7,58% des droits de vote du fournisseur de matériaux pour l'industrie des semiconducteurs.