Le groupe minier et métallurgique Eramet affiche un chiffre d'affaires ajusté de 720 millions d'euros au titre du 3e trimestre 2025, en baisse de 10%, reflétant un effet prix négatif (-25%) avec un effet change également défavorable (-6%).
Ces éléments ont largement contrebalancés un effet volume positif (+22%), porté notamment pour les ventes de minerai de manganèse (+8%) et de minerai de nickel (multipliées par 6,7) dont la base de comparaison était très dégradée un an auparavant.
Le groupe pointe des difficultés logistiques dans le transport du minerai de manganèse, et une 'conjoncture macro-économique toujours très incertaine qui pèse sur la demande et les prix de ventes', et qui pénalise sa génération de cash qui reste négative sur la période.
Eramet ajuste ses objectifs 2025 pour l'activité minerai de manganèse, avec une estimation de volume transporté désormais entre 6,1 et 6,3 Mt (et non plus 6,5 à 7 Mt), et réduit son plan de capex 2025 à entre 400 et 425 MEUR (et non plus de 400 à 450 MEUR).
Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l'extraction et de la valorisation de métaux (manganèse, nickel, sables minéralisés) et de l'élaboration et la transformation d'alliages à forte valeur ajoutée (aciers rapides, aciers à hautes performances, superalliages, alliages d'aluminium ou de titane).
Le groupe accompagne la transition énergétique en développant des activités à fort potentiel de croissance, telles que l'extraction et le raffinage du lithium, et le recyclage.
Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients des secteurs de la sidérurgie, de l'aciérie inox, de l'aéronautique, de l'industrie des pigments, de l'énergie, et des nouvelles générations de batteries.
En s'appuyant sur l'excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et le savoir-faire de ses collaborateurs, le groupe déploie un modèle industriel, managérial et sociétal vertueux et créateur de valeur.
Le CA par famille de produits se ventile essentiellement entre manganèse (70,3%), sables minéralisés (10,8%) et nickel (4,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (1,2%), Europe (26,1%), Chine (23,7%), Asie (29,1%), Amérique du Sud (13,9%), Afrique (3,4%), Amérique du Nord (1,8%), Océanie (0,8%).
