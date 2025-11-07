Altarea affiche un chiffre d'affaires en recul de 14,1% à 1,43 milliard d'euros pour les 9 premiers mois de 2025, mais avec une progression de 1,7% à 474,4 MEUR au 3e trimestre, porté par le retour de la croissance du chiffre d'affaires à l'avancement logement.
Ce dernier a en effet progressé de 3,6% à 364,4 MEUR, bénéficiant de la montée en puissance continue des opérations de nouvelle génération qui, sur les 9 premiers mois de l'exercice, ont contribué à 45% du chiffre d'affaires à l'avancement logement.
Le groupe immobilier souligne aussi un taux d'alignement à la taxonomie européenne amélioré à 74,8% à fin septembre, une progression 'reflétant principalement la montée en puissance des nouvelles opérations logement, intégralement alignées'.
Altarea confirme attendre un FFO (funds from operations) 2025 en légère progression et une stabilité de son dividende par action versé 2026, 'sous réserve de l'absence de dégradation du contexte politique, géopolitique, macro-économique et sanitaire'.
Altarea est le leader français de la transformation urbaine bas carbone avec l'offre immobilière la plus complète au service de la Ville et de ses acteurs. A la fois développeur et investisseur, le groupe dispose pour chacune de ses activités de l'ensemble des savoir-faire et de marques reconnues pour concevoir, développer, commercialiser et gérer des produits immobiliers sur-mesure. En Commerce, Altarea gère, à fin 2024, un patrimoine évalué à 5,3 MdsEUR.
