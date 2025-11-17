Baisse de 21% du résultat net de Lexibook au 1er semestre

Lexibook publie un résultat net de 1,9 million d'euros au titre de son 1er semestre 2025-26, soit une baisse marquée de 21%, et un résultat d'exploitation en diminution de 5% à 2,3 MEUR, affecté par la hausse des charges opérationnelles de 27%.



La société de produits de loisirs électroniques intelligents pour enfants a toutefois vu son chiffre d'affaires augmenter de 23,6% à 30,4 MEUR, porté par une progression de 10% en France et de 38% en Europe hors France, contre une hausse de 3% dans le reste du monde.



'En abordant cette deuxième moitié de l'année, nous restons raisonnablement confiants et sommes dorénavant très vigilants sur la consommation des ménages et la performance des licences', affirme son président du directoire Aymeric Le Cottier.



Lexibook anticipe une stabilisation ou un léger recul des ventes en 2026-27 en raison des incertitudes géopolitiques, des tensions commerciales notamment aux Etats-Unis, et une pression sur les marges liée à ses relations commerciales, notamment avec Amazon.