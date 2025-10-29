Sopra Steria affiche un chiffre d'affaires d'un peu moins de 1,32 milliard d'euros au titre du 3e trimestre 2025, en recul de 3% en variation totale, dont une contraction organique (retraitée d'effets devises et périmètre) de 2,9%.

Le groupe de services informatiques souligne cependant un retour à la croissance dans le secteur aéronautique, ainsi qu'une poursuite de l'amélioration en France avec une activité à l'équilibre sur le trimestre écoulé.

Sopra Steria ajoute que sa performance a été marquée par le décalage de la montée en charge d'un important programme dans le domaine de la défense au Royaume-Uni, programme qui 'est lancé et offre des perspectives de croissance dès 2026'.

Confirmant anticiper une croissance organique positive du chiffre d'affaires au 4e trimestre, il maintient ses objectifs 2025, dont une croissance organique du chiffre d'affaires entre -2,5 et +0,5% et un taux de marge opérationnelle d'activité entre 9,3 et 9,8%.