Rubis affiche au titre de son 3e trimestre 2025 un chiffre d'affaires en baisse de 3%, dont un tassement de 1% en retail-marketing et une baisse de 17% en support-services, dans ses activités principales de distribution d'énergies.
Il revendique néanmoins une 'performance solide' sur la période, 'portée par une hausse des volumes et des marges dans les activités principales de distribution d'énergie dans un contexte de baisse des cours du brut'.
Rubis ajoute qu'une 'exécution opérationnelle robuste permet de compenser les effets défavorables EUR/USD, confirmant la solidité de son business model diversifié' qui répartit les risques entre zones géographiques et lignes de métier.
En termes de perspectives, le groupe réaffirme ses objectifs pour 2025, estimant que son EBITDA devrait atteindre entre 710 et 760 MEUR sur l'année en cours (en supposant un impact IAS 29 - hyperinflation stable par rapport à 2024).
35 ans pour apporter au plus grand nombre un accès pérenne et fiable à l'énergie. Le groupe s'est diversifié dans la production d'électricité renouvelable pour s'adapter aux évolutions de la demande et aux enjeux climatiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- distribution d'énergies (99,3% ; Rubis Energie) : distribution de carburants, de fiouls, de lubrifiants, de gaz liquéfiés et de bitumes. L'activité est assurée en Europe, en Afrique et aux Caraïbes au travers de 1 143 stations-service. En outre, le groupe propose des prestations de services logistiques qui regroupe le négoce-approvisionnement, l'activité de raffinage et le transport maritime ;
- production d'électricité renouvelable (0,7% ; Rubis Photosol) : développement, financement, exploitation et maintenance de grandes installations photovoltaïques au sol, en ombrières et d'installations sur toitures pour les professionnels. En outre, Rubis détient une participation de 17,2% dans HDF Energy, un groupe international spécialisé dans le développement de projets de centrales d'hydrogène-électricité.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (13%), Caraïbes (49,1%) et Afrique (37,9%).
Le 16 octobre 2024, Rubis a finalisé la cession de sa participation de 55% dans la joint-venture Rubis Terminal (stockage de produits liquides en vrac).
