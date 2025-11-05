Rubis affiche au titre de son 3e trimestre 2025 un chiffre d'affaires en baisse de 3%, dont un tassement de 1% en retail-marketing et une baisse de 17% en support-services, dans ses activités principales de distribution d'énergies.

Il revendique néanmoins une 'performance solide' sur la période, 'portée par une hausse des volumes et des marges dans les activités principales de distribution d'énergie dans un contexte de baisse des cours du brut'.

Rubis ajoute qu'une 'exécution opérationnelle robuste permet de compenser les effets défavorables EUR/USD, confirmant la solidité de son business model diversifié' qui répartit les risques entre zones géographiques et lignes de métier.

En termes de perspectives, le groupe réaffirme ses objectifs pour 2025, estimant que son EBITDA devrait atteindre entre 710 et 760 MEUR sur l'année en cours (en supposant un impact IAS 29 - hyperinflation stable par rapport à 2024).

