Le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 457 MEUR en retrait de 3,0% sur le premier trimestre 2026 en comparaison à 2025 (-4,1% à périmètre comparable compte tenu de l'intégration de la société RG Bricolage à partir du 21 novembre 2025).
Le chiffre d'affaires de l'activité Négoce s'inscrit à 367 MEUR en repli de 4,7%. Le chiffre d'affaires de l'activité Bricolage est en progression de 4,8% pour 89 MEUR. A périmètre comparable, il est en baisse de 1,3%, impacté par un marché qui est resté difficile, notamment sur les mois de janvier et février.
"Dans un environnement économique et géopolitique qui reste encore très perturbé et incertain, le Groupe commence à percevoir des signaux d'amélioration sur ses différents marchés. Il poursuit par ailleurs le déploiement de sa dynamique commerciale sur l'ensemble de ses territoires" indique le groupe.
également une activité de distribution de matériel de bricolage destiné aux particuliers. Le CA par activité se répartit comme suit :
- négoce de matériaux de construction (80,6%) : carrelages, faïences, menuiseries, revêtements de sols, parquets, sanitaires, etc. à destination des professionnels secteur du bâtiment, du bois et des travaux publics ;
- distribution de matériel de bricolage (19,4%) : détention, à fin 2025, d'un réseau de 37 magasins sous l'enseigne L'Entrepôt du Bricolage.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.