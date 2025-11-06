Air Products publie un BPA ajusté en baisse de 5% à 3,39 dollars au titre des trois derniers mois de son exercice 2024-25, un niveau globalement conforme aux attentes, et un profit d'exploitation ajusté en repli de 4% à 812 millions de dollars.
A 3,2 MdsUSD, les ventes du fournisseur de gaz industriels ont diminué de 1%, la baisse de 5% des volumes ayant été partiellement compensée par une répercussion des coûts de l'énergie de 3% plus élevée et un effet de change favorable de 1%.
Le recul des volumes toutefois été en partie compensé par une baisse des coûts, qui 'reflète principalement l'amélioration de la productivité, en partie contrebalancée par l'inflation des coûts fixes et la hausse des charges de maintenance'.
Affichant un BPA ajusté de 12,03 USD sur l'ensemble de l'exercice écoulé, dépassant le point médian de ses prévisions, Air Products l'anticipe de 12,85 à 13,15 USD pour son exercice 2025-26 (dont 2,95 à 3,10 USD sur son premier trimestre comptable).
Air Products & Chemicals, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de gaz. L'activité s'organise autour de 4 familles de produits :
- gaz en vrac : gaz industriels (oxygène, azote et argon), hydrogène et hélium, gaz médicaux et gaz spéciaux acheminés par camions-citernes ou portes-tubes, dans des cylindres ou via des petites unités de production de gaz installées sur site pour les industries de traitement des métaux, du verre, des produits chimiques, des produits alimentaires, pour les industries de la santé, de l'acier, du pétrole et du gaz naturel ;
- gaz de tonnage : gaz industriels (hydrogène, monoxyde de carbone, nitrogène et oxygène) acheminés via de grosses unités de production sur site ou par pipelines, destinés principalement à des clients des secteurs de la pétrochimie, des produits chimiques et de la métallurgie ;
- produits chimiques de performance ;
- équipements de cryogénie et de traitement des gaz : utilisés pour la séparation de l'air, la purification et la récupération des hydrocarbures, la liquéfaction des gaz naturels ainsi que la distribution d'hélium.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (41,6%), Asie (26,6%), Europe (23,3%), Moyen-Orient et Inde (1,1%) et autres (7,4%).
