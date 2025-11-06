Air Products publie un BPA ajusté en baisse de 5% à 3,39 dollars au titre des trois derniers mois de son exercice 2024-25, un niveau globalement conforme aux attentes, et un profit d'exploitation ajusté en repli de 4% à 812 millions de dollars.

A 3,2 MdsUSD, les ventes du fournisseur de gaz industriels ont diminué de 1%, la baisse de 5% des volumes ayant été partiellement compensée par une répercussion des coûts de l'énergie de 3% plus élevée et un effet de change favorable de 1%.

Le recul des volumes toutefois été en partie compensé par une baisse des coûts, qui 'reflète principalement l'amélioration de la productivité, en partie contrebalancée par l'inflation des coûts fixes et la hausse des charges de maintenance'.

Affichant un BPA ajusté de 12,03 USD sur l'ensemble de l'exercice écoulé, dépassant le point médian de ses prévisions, Air Products l'anticipe de 12,85 à 13,15 USD pour son exercice 2025-26 (dont 2,95 à 3,10 USD sur son premier trimestre comptable).