Air Products & Chemicals, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de gaz. L'activité s'organise autour de 4 familles de produits : - gaz en vrac : gaz industriels (oxygène, azote et argon), hydrogène et hélium, gaz médicaux et gaz spéciaux acheminés par camions-citernes ou portes-tubes, dans des cylindres ou via des petites unités de production de gaz installées sur site pour les industries de traitement des métaux, du verre, des produits chimiques, des produits alimentaires, pour les industries de la santé, de l'acier, du pétrole et du gaz naturel ; - gaz de tonnage : gaz industriels (hydrogène, monoxyde de carbone, nitrogène et oxygène) acheminés via de grosses unités de production sur site ou par pipelines, destinés principalement à des clients des secteurs de la pétrochimie, des produits chimiques et de la métallurgie ; - produits chimiques de performance ; - équipements de cryogénie et de traitement des gaz : utilisés pour la séparation de l'air, la purification et la récupération des hydrocarbures, la liquéfaction des gaz naturels ainsi que la distribution d'hélium. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (41,6%), Asie (26,6%), Europe (23,3%), Moyen-Orient et Inde (1,1%) et autres (7,4%).