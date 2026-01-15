Baisse de l'excédent commercial de la zone euro, les droits de douane en cause

L'excédent commercial de la zone euro s'est nettement réduit au mois de novembre sous l'effet d'une forte baisse des exportations à destination des Etats-Unis, un repli qui a plus que compensé l'allègement de la facture énergétique de la région, selon des données publiées jeudi par Eurostat.

Selon ces premières estimations, la zone euro a affiché un excédent de 9,9 milliards d'euros dans ses échanges de biens avec le reste du monde en novembre 2025, à comparer avec un chiffre qui s'était établi à 15,4 milliards d'euros en novembre 2024.



Ce solde est par ailleurs bien inférieur à l'excédent de 15 milliards que prévoyaient en moyenne les économistes.



En données brutes, les exportations de biens vers le reste du monde se sont établies à 240,2 milliards d'euros en novembre, soit une baisse de 3,4% d'une année sur l'autre, tandis que les importations ont baissé de 1,3% à 230,3 milliards d'euros.



Si la facture énergétique de la zone euro s'est allégée, passant de 24,3 milliards d'euros en novembre 2024 à 17,6 milliards d'euros en novembre 2025, le surplus commercial avec les Etats-Unis, qui reste le premier débouché de la zone euro, a été réduit de presque de moitié, à 10,7 milliards d'euros contre 18,2 milliards un an plus tôt, en raison du récent durcissement de la politique protectionniste américaine.