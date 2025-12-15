Les statistiques du mois de novembre renforcent la probabilité d'un soutien supplémentaire du gouvernement.

L’économie chinoise est en perte de vitesse en cette fin d’année. Les données du mois de novembre montrent un ralentissement et sont toutes en-dessous des attentes des économistes.

Les ventes au détail, indicateur clé de la consommation, ont progressé de 1,3% sur un an, soit la plus faible progression depuis décembre 2022.

Du côté de l’investissement, ce n’est pas brillant non plus. Sur les onze premiers mois de l'année, l'investissement en capital fixe a chuté de 2,6% par rapport à la même période de l'année précédente.

Il faut toutefois nuancer ce recul. Selon Goldman Sachs, 60% de ce recul vient de corrections statistiques. Les 40% restants sont le résultat de la crise du marché immobilier, et de mesures dites anti-involution, prises par le gouvernement pour lutter contre les surcapacités de certains secteurs.

Un recul qui commence à inquiéter les autorités chinoises, qui se sont engagées la semaine dernière, pour la première fois, à mettre fin à la baisse des investissements. "Nous favoriserons la stabilisation et la reprise des investissements" pouvait-on lire dans un communiqué publié à l’issue d’une réunion économique de deux jours présidée par Xi Jinping.

Le modèle chinois a longtemps reposé sur l’investissement, stimulé par les exportations. Mais depuis plusieurs années, le Parti communiste souhaite basculer vers un modèle où la croissance est davantage tirée par la demande intérieure.

Un pivot souhaité, annoncé, et attendu par les investisseurs. Mais qui peine à véritablement s’enclencher.

Le consommateur fait toujours face à un effet richesse négatif dû à la baisse des prix de l’immobilier, ce qui continue de peser sur son moral.

Et si la crise immobilière est un sujet depuis plusieurs années, le marché n’est toujours pas stabilisé. Les prix continuent leur chute.

Source : ING

Les dernières données renforcent donc l’idée qu’un soutien fiscal supplémentaire du gouvernement chinois début 2026 est nécessaire. Comme le résument les équipes d’ING : "Il reste beaucoup à faire pour que la demande intérieure stimule la croissance en 2026 et au-delà."