STMicroelectronics publie au titre de son troisième trimestre 2025 un BPA ajusté (non GAAP) en recul de 21,6% en comparaison annuelle, à 0,29 dollar, et une marge d'exploitation ajustée en chute de 4,9 points à 6,8%.
Le fabricant franco-italien de semiconducteurs a vu sa marge brute se contracter de 4,6 points à 33,2%, légèrement au-dessous du point médian de sa fourchette-cible, 'essentiellement en raison du mix produits au sein de l'automobile et de l'industriel'.?
Son chiffre d'affaires net a reculé de 2% à 3,19 MdsUSD, un peu au-dessus du point médian de sa fourchette de perspectives, 'avec un CA plus élevé dans l'électronique personnelle, tandis que l'automobile et l'industriel ont été en ligne avec ses attentes'.
STMicro anticipe un CA net de 3,28?MdsUSD et une marge brute d'environ 35% pour son quatrième trimestre 2025, impliquant des objectifs pour l'ensemble de l'année de l'ordre de 11,75?MdsUSD et d'environ 33,8% respectivement.
Avec plus de 50 000 créateurs et fabricants de technologies de semi-conducteurs maîtrisant la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs dans des installations de fabrication de pointe, STMicroelectronics N.V. est un fabricant de dispositifs intégrés, travaillant avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires pour concevoir et construire des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, ainsi qu'à la nécessité de soutenir un monde plus durable. Les technologies du groupe permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de la puissance et de l'énergie, et le déploiement à grande échelle d'objets autonomes connectés au cloud.
