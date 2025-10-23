Baisse de près de 22% du BPA trimestriel pour STMicro

STMicroelectronics publie au titre de son troisième trimestre 2025 un BPA ajusté (non GAAP) en recul de 21,6% en comparaison annuelle, à 0,29 dollar, et une marge d'exploitation ajustée en chute de 4,9 points à 6,8%.



Le fabricant franco-italien de semiconducteurs a vu sa marge brute se contracter de 4,6 points à 33,2%, légèrement au-dessous du point médian de sa fourchette-cible, 'essentiellement en raison du mix produits au sein de l'automobile et de l'industriel'.?



Son chiffre d'affaires net a reculé de 2% à 3,19 MdsUSD, un peu au-dessus du point médian de sa fourchette de perspectives, 'avec un CA plus élevé dans l'électronique personnelle, tandis que l'automobile et l'industriel ont été en ligne avec ses attentes'.



STMicro anticipe un CA net de 3,28?MdsUSD et une marge brute d'environ 35% pour son quatrième trimestre 2025, impliquant des objectifs pour l'ensemble de l'année de l'ordre de 11,75?MdsUSD et d'environ 33,8% respectivement.