Baisse des commandes de biens durables aux USA avec l'aéronautique

Après deux mois consécutifs de hausse, les commandes de biens durables ont chuté de 4,5% aux Etats-Unis en mai, l'effet exceptionnel d'un boom des commandes de transport ayant disparu, selon des statistiques publiées jeudi par le Département du Commerce.

Cette forte baisse intervient après un bond de 8,5% en avril, principalement dû à la vigueur du secteur aéronautique.



A titre de comparaison, les économistes prévoyaient en moyenne une baisse de 5% des commandes de biens durables après la hausse de 7,9% annoncée initialement pour le mois d'avril.



Dans le seul secteur des transports, très volatil, les commandes ont baissé de 14% le mois dernier, celles d'avions civiles ayant chuté de 51,8%.



Le mois précédent, les commandes du secteur s'étaient envolées de 22,4%.



Pour mémoire, Boeing a enregistré seulement 11 commandes nettes en mai, soit environ 12 fois moins qu'en avril (135 contrats).



Les commandes d'automobiles ont parallèlement augmenté de 1,1%, après une progression de 0,7% le mois précédent.



Hors transports, les commandes de biens durables ressortent en hausse de 1,3% le mois dernier après une augmentation de 1,4% en avril.