Cette forte baisse intervient après un bond de 8,5% en avril, principalement dû à la vigueur du secteur aéronautique.

A titre de comparaison, les économistes prévoyaient en moyenne une baisse de 5% des commandes de biens durables après la hausse de 7,9% annoncée initialement pour le mois d'avril.

Dans le seul secteur des transports, très volatil, les commandes ont baissé de 14% le mois dernier, celles d'avions civiles ayant chuté de 51,8%.

Le mois précédent, les commandes du secteur s'étaient envolées de 22,4%.

Pour mémoire, Boeing a enregistré seulement 11 commandes nettes en mai, soit environ 12 fois moins qu'en avril (135 contrats).

Les commandes d'automobiles ont parallèlement augmenté de 1,1%, après une progression de 0,7% le mois précédent.

Hors transports, les commandes de biens durables ressortent en hausse de 1,3% le mois dernier après une augmentation de 1,4% en avril.