Baisse des profits au premier trimestre pour Campbell's

Campbell's dévoile un BPA ajusté en diminution de 13% à 0,77 dollar au titre des 3 premiers mois de son exercice 2025-26, un niveau toutefois supérieur au consensus, ainsi qu'un profit d'exploitation (EBIT) ajusté en baisse de 11% à 383 MUSD.



Les revenus du groupe agroalimentaire ont diminué de 3% à 2,68 MdsUSD, dont un recul de 1% sur une base organique, principalement lié à des effets volume et mix défavorables partiellement compensés par une évolution positive des prix.



Campbell's a réalisé environ 15 MUSD d'économies, portant les économies totales réalisées à 160 MUSD conformément à son objectif de 375 MUSD à horizon 2028, des économies qu'il entend utiliser pour compenser les vents contraires douaniers.



"Notre performance du 1er trimestre a été conforme à nos attentes, reflétant une exécution accrue sur le marché dans un environnement opérationnel mouvant", commente son CEO Mick Beekhuizen, qui confirme ses objectifs pour l'exercice.



Pour rappel, Campbell's table sur un EBIT ajusté en baisse de 9 à 12%, les pressions sur ses coûts liées aux surtaxes douanières venant s'ajouter à l'effet de ses cessions d'actifs, pour une évolution de son chiffre d'affaires entre -1% et +1%.