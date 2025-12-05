Le tictac du compte à rebours vers une baisse de taux de la Fed mercredi prochain continue à résonner dans les travées boursières. Les investisseurs ont clairement arrimé leurs espoirs de poursuite de l'ascension des indices à cet événement qui affiche un haut degré de probabilité. Précisément 88% ce matin selon les contrats à terme compilés par le CME. C'est un pari moins risqué qu'un ticket à gratter ou qu'une place de ministre dans un gouvernement français.

Le marché est parfaitement en phase avec l'adage boursier qui consiste à acheter la rumeur. On ne sait pas encore s'il vendra la nouvelle la semaine prochaine, mais il aura dès cet après-midi une occasion d'affiner le pronostic des 88%. L'administration américaine doit en effet publier à 16h00 le chiffre de l'inflation PCE du mois de septembre, qui aurait dû être annoncé le 31 octobre dernier mais qui a été carotté par le shutdown. On est donc sur des données vieilles d'un peu plus de deux mois, mais qui vont revêtir de l'importance dans la mesure où aucun chiffre d'inflation n'est paru au cours des dernières semaines, et que l'inflation est l'un des principaux freins aux baisses de taux. Les économistes tablent sur une inflation PCE annuelle de 2,8% contre 2,7% en août, soit une évolution mensuelle de 0,3%. L'inflation PCE de base, qui exclut les éléments les plus volatils, est attendue à 0,2% sur un mois. Si la hausse des prix est contenue dans un niveau proche des attentes, une baisse de taux sera acquise la semaine prochaine. Le seul scénario vraiment problématique serait une inflation en accélération plus marquée en direction des 3%. Dans cette hypothèse, il pourrait y avoir de la casse.

Sinon, le biais modérément optimiste du début de mois de décembre a de bonnes chances de perdurer, surtout à mesure que les enjeux 2025 vont décroître en se rapprochant de la fin de l'année

Comme je l'évoquais hier, les investisseurs américains ont continué à jouer la baisse des taux via les petites capitalisations. Une seule phrase pour le démontrer : +0,8% pour l'indice Russell 2000 versus -0,1% pour le Nasdaq 100 à la cloche. Un Russell 2000 qui a signé un nouveau record en clôture à 2 531 points. Le reste de la cote a végété, hormis Meta Platforms qui a bondi de 3,4% après la rumeur non démentie d'un gros coup de frein aux ambitions du groupe dans le Métavers. Mark Zuckerberg aurait renoncé à une partie de son rêve de monde parallèle en sabrant les dépenses de 30%. Les spécialistes pensent que c'est pour aller remplir le tonneau des danaïdes de l'intelligence artificielle à la place de celui du Métavers, qui a déjà pompé quelque 80 milliards de dollars dans les caisses de Meta, pour le résultat qu'on connaît.

L'IA qui reste un puissant vecteur de narration pour les marchés, malgré les doutes actuels sur la rentabilité future des sommes actuellement investies. Il se murmure d'ailleurs dans les milieux autorisés que l'IA pourrait être la "personne de l'année" du Times en 2026. Je crois que le verdict tombera la semaine prochaine. Sur le site de paris Polymarket, elle tient la corde (37% des votes) pour succéder à Donald Trump (Personne de l'année 2024) devant Jensen Huang (32%) le patron de Nvidia, qui est lui aussi une incarnation de l'IA. La troisième place a en revanche échappé au raz-de-marée depuis que Sam Altman a reculé à 8%, derrière le Pape Léon XIV (10%), dont on se demande un peu ce qu'il fait là avant d'avoir fait ses preuves. Altman qui a reculé dans l'estime des investisseurs à mesure qu'il se dispersait et qu'il est apparu qu'OpenAI n'est finalement peut-être pas l'ogre qui va dévorer le secteur. Ces dernières semaines, Alphabet a entrepris un dépassement méthodique d'OpenAI, pendant qu'Anthropic est passé du statut de rival largué à celui de concurrent sévère. La finance se passionne désormais pour Dario Amodei, CEO d'Anthropic et sorte d'anti-Altman. Dans un événement organisé par le New York Times mercredi, Amodei a d'ailleurs taillé des croupières à son homologue qui "aime les gros chiffres" et le YOLO (You Only Live Once, on ne vit qu'une fois), le jugeant à la fois brillant et dangereux pour sa propre entreprise et pour le secteur dans son ensemble. Si l'on ajoute les alternatives libres de droits, les concurrents chinois et quelques autres joyeusetés, il paraît évident que le secteur n'a pas encore rendu son verdict sur les gagnants et les perdants. Ce qui ne l'empêche pas de rester au centre du jeu.

Après cette longue digression sur l'IA, revenons à des choses plus terre à terre. En attendant le verdict des statistiques américaines, c'est la banque centrale indienne qui s'est retrouvée sous le feu des projecteurs ce matin. La RBI a réduit son taux directeur d'un quart de point, comme prévu, tout en injectant de la liquidité. Le bras de fer douanier avec les Etats-Unis pique un peu, ce qui justifie une politique monétaire plus enrobante. Au Japon à l'inverse, les pronostics en faveur d'une hausse de taux dans deux semaines se renforcent. Je vous renvoie à la chronique de mardi sur le carry trade pour vous rafraîchir la mémoire sur les conséquences potentielles d'une convergence des taux US et japonais.

En Asie Pacifique, le Japon efface ses gains de la veille en perdant 1,2%. Les marchés de Chine continentale et de Hong Kong se redressent. La Corée du Sud repart de l'avant, sur fond d'engouement des Coréens pour la Bourse après une série de politiques incitatives. Le KOSPI gagne 68% depuis le 1er janvier, ce qui en fait le plus prolifique des grands marchés mondiaux. L'Inde et l'Australie progressent modérément. L'ouverture européenne est incertaine, avec un léger biais haussier.

Le CAC 40 démarre la journée en hausse de 0,7% à 8 143 points. Le SMI prend 0,3% à 12 894 points. Le Bel 20 flambe de 1,3% à 5 061 points grâce à UCB.

Les principaux changements de recommandations

Adecco : BNP Paribas passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 29,50 CHF à 23,50 CHF.

Amrize : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 58 à 62 USD.

Arcelormittal : Zacks maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 41 à 45 USD.

Carrefour : JP Morgan maintient sa recommandation souspondérer et relève l'objectif de cours de 9 à 10 EUR.

Credito Emiliano : Barclays passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours de 14,80 EUR.

Diversified Energy Company : Johnson Rice passe d'accumuler à acheter avec un objectif de cours relevé de 1900 à 2300 GBX.

Eni : JP Morgan passe de surpondérer à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 17 à 15,50 EUR.

EssilorLuxottica : Goldman Sachs reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 315 à 350 EUR.

Fagerhult : SB1 Markets démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 40 SEK.

Geberit : BNP Paribas maintient sa recommandation de sousperformance et relève l'objectif de cours de 454 à 529 CHF.

GTT : Goldman Sachs démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 165 EUR.

Holcim : BNP Paribas passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 70,50 CHF à 67,50 CHF.

Hugo Boss : Landesbank Baden-Wuerttemberg passe de acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 48 à 38 EUR.

Interroll : Oddo BHF démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 2375 CHF.

Kardex : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 330 CHF.

Novo Nordisk : Zacks passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 49 à 40 USD.

Pagegroup : BNP Paribas passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 250 à 200 GBX.

Pierre & Vacances : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 2,20 à 2,30 EUR.

Rockwool : BNP Paribas passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 335 DKK à 220 DKK.

Svenska Cellulosa : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 133 à 130 SEK.

Saint-Gobain : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 129 à 102 EUR.

Sika : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 183 à 192 CHF.

Sonova : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 250 à 235 CHF.

Stellantis : Intesa Sanpaolo passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 10 à 12 EUR.

TotalEnergies : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 58,50 à 55 EUR.

Wise : Grupo Santander démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 1090 GBX.

D'Europe

UCB révise à la hausse ses prévisions et anticipe une marge d'Ebitda ajustée supérieure à 31% en 2025.

Big Yellow annonce la fin de ses discussions de rachat avec Blackstone.

Le syndicat britannique Unite annonce la suspension des grèves chez Diageo à Belfast après une amélioration de l'offre salariale.

Swiss Re fixe un objectif pour 2026 et prévoit un rachat d'actions de 500 millions de dollars.

L'UE lance un réexamen partiel des droits de douane sur le véhicule électrique Cupra Tavascan fabriqué en Chine par Volkswagen.

Assa Abloy acquiert le fabricant américain de systèmes de verrouillage Sargent and Greenleaf.

Le Bayern Munich a mené des négociations en vue de vendre une participation à la société de capital-investissement EQT, selon le FT.

Aroundtown émet une obligation de 400 millions de livres sterling et lance une offre de rachat pour allonger la maturité de sa dette.

Incap va acquérir Lacon Group, spécialiste des services de fabrication électronique.

D'Amérique du Nord

Netflix entre en négociations exclusives pour le rachat des studios, des films et de HBO Max de Warner Bros. Discovery à 28 USD l'action.

Tesla commence à commercialiser sa version moins chère de la Model 3 en Europe, selon le site web de Tesla.

Des sénateurs américains veulent bloquer la vente de puces avancées de Nvidia à la Chine.

PepsiCo serait proche d'un accord avec l'investisseur activiste Elliott.

Amazon lance les processeurs Graviton5.

SoFi Technologies veut lever 1,5 MdUSD à 27,50 USD l'action dans le cadre d'une augmentation de capital.

D'Asie et d'ailleurs

BHP Group et Rio Tinto accueillent les premiers camions-bennes électriques à batterie Caterpillar dans la région de Pilbara.

Lupin obtient une approbation provisoire de la FDA américaine pour ses comprimés de Siponimod.

Le téléphone IA de ZTE, baptisé Nubia M153, connaît un début de commercialisation en fanfare.

BYD prévoit l'ouverture de 70 concessions en Afrique du Sud d'ici 2026.

Moore Threads, le "Nvidia chinois", flambe à la Bourse de Shanghai après une IPO de 1,1 milliard de dollars.

