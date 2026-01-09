Baisse des volumes sur les marchés d'Euronext en décembre, mais hausse de l'activité en 2025
L'activité sur les marchés d'actions au comptant d'Euronext a nettement reculé en décembre, mais les volumes d'échanges ont augmenté sur l'ensemble de l'exercice 2025, montrent les derniers chiffres publiés hier soir par l'opérateur boursier paneuropéen.
Le groupe indique que le volume moyen des transactions quotidiennes a baissé de 14%, à 2,1 millions, par rapport à novembre 2025 (2,4 millions) et de 9% par rapport à décembre 2024 (2,3 millions).
Le mois de décembre avait, certes, été marqué par l'inscription de nouveaux records par plusieurs grands indices européens, mais il s'est aussi caractérisé par une moindre volatilité qu'en novembre, où les inquiétudes sur les valorisations élevées des valeurs liées à l'IA et la politique monétaire de la Fed avaient refait surface.
Sur l'ensemble de l'année 2025, le volume moyen quotidien sur les marchés d'actions cash d'Euronext affiche cependant une progression de 14% à près de 2,7 millions, contre plus de 2,3 millions en 2024.
Sur ses marchés dérivés, le volume moyen quotidien a chuté de 16,6% par rapport à novembre, à 376 869, et baissé de 13,5% d'une année sur l'autre.
Les échanges sur les marchés dérivés accusent ainsi un recul de 7,7% sur l'ensemble de l'année 2025.
Euronext N.V. est la principale infrastructure européenne des marchés de capitaux, couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur des marchés de capitaux, depuis la cotation, la négociation, la compensation, le règlement et la conservation, jusqu'aux solutions pour les émetteurs et les investisseurs. Euronext gère MTS, l'un des principaux marchés électroniques de négociation de titres à revenu fixe en Europe, et Nord Pool, le marché européen de l'électricité. Euronext fournit également des services de compensation et de règlement par l'intermédiaire d'Euronext Clearing et de ses CSD d'Euronext Securities au Danemark, en Italie, en Norvège et au Portugal.
En décembre 2024, les bourses réglementées d'Euronext en Belgique, en France, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège et au Portugal accueilleront plus de 1 800 émetteurs cotés avec une capitalisation boursière d'environ 6 000 MdsEUR, une solide franchise de valeurs sûres et le plus grand centre mondial de cotation de titres de créance et de fonds. Avec une clientèle nationale et internationale diversifiée, Euronext gère 25% des échanges d'actions européennes. Ses produits comprennent les actions, les devises, les ETF, les obligations, les produits dérivés, les matières premières et les indices.
