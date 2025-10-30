Repsol a publié jeudi un bénéfice trimestriel meilleur que prévu, les bonnes performances de ses activités à destination des particuliers ayant plus que compensé ses moins bons résultats dans les métiers industriels.
Le groupe pétrolier espagnol a fait état ce matin d'un bénéfice d'exploitation ajusté en hausse de 47% à 820 millions d'euros, un chiffre supérieur aux attentes des analystes, qui anticipaient 805 millions en moyenne.
Son bénéfice net s'est établi à 574 millions d'euros au troisième trimestre, contre 166 millions un an plus tôt, également au-dessus des prévisions des analystes.
Grâce à un flux de trésorerie opérationnel qui est resté solide à 1,48 milliard d'euros, à comparer avec 1,50 milliard un an plus tôt, l'augmentation de la dette nette est restée limitée, à 6,89 milliards d'euros contre 5,53 milliards au troisième trimestre 2024.
La compagnie énergétique, qui prévoit de redistribuer entre 30% et 35% de son flux de trésorerie opérationnel aux actionnaires, a confirmé son intention de racheter pour 700 millions d'euros de ses propres actions en 2025, en plus du paiement d'un dividende annuel qui se trouvera amélioré de plus de 8% à 0,975 euro par titre.
Repsol précise par ailleurs avoir l'intention d'actualiser ses objectifs à horizon 2028 lors d'une présentation programmée pour mars 2026.
Suite à ces annonces, le titre Repsol reculait de 1,2% jeudi en fin de matinée alors que l'indice regroupant les valeurs pétrolières européennes cédait 1%.
L'action reste toutefois en hausse de plus de 34% depuis le début de l'année contre un gain de 18% pour l'indice STOXX Europe 600 Oil & Gas.
Repsol S.A. figure parmi les principaux groupes pétroliers et gaziers espagnols. L'activité s'organise autour de 4 pôles :
- raffinage et distribution (n° 1 espagnol) : 43,3 Mt de pétrole brut raffinées et 48,2 Mt de produits pétroliers vendues (kérosène, essence, gasoil, etc.) en 2024. A fin 2024, le groupe exploite 6 raffineries implantées en Espagne (5) et au Pérou, et un réseau de 4 504 stations-service situées en Espagne (3 270), au Portugal (525), au Pérou (503) et au Mexique (206). En outre, Repsol S.A. développe des activités de vente de lubrifiants, de carburants pour l'aviation, de bitumes et de produits de spécialité (7 600 Kt vendues en 2024), de gaz de pétrole liquéfié (1 134 Kt vendues) et de produits pétrochimiques (1,9 Mt de produits vendues) ;
- production d'électricité et distribution de gaz naturel: 7 785 Gwh d'électricité produits à partir d'énergies renouvelables et 1 900 Gwh de gaz vendus en 2024 ;
- liquéfaction, transport et regazéification de gaz naturel ;
- exploration et production de pétrole et de gaz naturel : 571 000 barils d'hydrocarbures produits par jour en 2024.
La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (54,5%), Pérou (7,4%), Portugal (5,6%), Etats-Unis (4,7%) et autres (27,8%).
