Baisse du trafic des navettes d'Eurotunnel (Getlink) en novembre
Publié le 05/12/2025 à 08:42
De même, LeShuttle Freight n'a transporté que 97 307 camions le mois dernier, soit une contraction de 7% par rapport à novembre 2024, "notamment due à la faiblesse prolongée du segment automobile" selon le groupe d'infrastructures.
Depuis le 1er janvier, plus de 2 millions de véhicules de tourisme et de 1 million de camions ont traversé la Manche à bord des navettes d'Eurotunnel, des nombres respectivement en hausse de 2% et en recul de 3% en comparaison annuelle.