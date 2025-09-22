Baisse enclenchée, marchés galvanisés : le retour du risque pluriel
Publié le 22/09/2025 à 11:42
Après vingt ans de repositionnement, Asahi face au test de l'international
En bourse, une hausse inébranlable
Les records s'enchaînent pour les indices actions américains, insatiables et confortés par le retour des baisses de taux de la Réserve Fédérale. L'attention des investisseurs se reporte sur tout ce que la cote compte de cabossé, petit, dévalorisé, délaissé… bref, tout ce qui est meilleur marché que les stars boursières. Ce matin, on parle d'actions, d'obligations, de visa H-1B et d'afflux records.
Avis d'analystes du jour : Morgan Stanley dope ASML, Exane revalorise Kering, Goldman Sachs aime EssilorLuxottica
Bourse : Arnault (LVMH) vent debout contre la taxe Zucman, Porsche dans le décor et réveil pour Apple
« Fast and Furious » : les titulaires de visas H-1B à l'étranger se précipitent vers les États-Unis après un décret de Trump, semant la panique et la confusion
Berkshire Hathaway de Warren Buffett se retire totalement de BYD, selon un dépôt officiel
La Turquie lève certains droits de douane sur les importations américaines avant la rencontre Erdogan-Trump
France et Arabie saoudite réunissent des dirigeants mondiaux sur la question palestinienne
