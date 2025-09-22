En bourse, une hausse inébranlable

Les records s'enchaînent pour les indices actions américains, insatiables et confortés par le retour des baisses de taux de la Réserve Fédérale. L'attention des investisseurs se reporte sur tout ce que la cote compte de cabossé, petit, dévalorisé, délaissé… bref, tout ce qui est meilleur marché que les stars boursières. Ce matin, on parle d'actions, d'obligations, de visa H-1B et d'afflux records.