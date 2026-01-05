Baker Hughes cède son pôle capteurs à Crane Company, le titre bondit en préouverture

La multinationale de services pétroliers Baker Hughes a confirmé la clôture de la vente de sa ligne de produits Precision Sensors & Instrumentation (PSI) au groupe industriel Crane Company, marquant une étape clé dans la restructuration de son portefeuille d'actifs.

Baker Hughes a annoncé l'aboutissement de la vente de son unité de capteurs de précision et d'instrumentation, regroupant les marques Druck, Panametrics et Reuter-Stokes, conformément au projet initial dévoilé en juillet 2025.



Parallèlement à la création récente d'une coentreprise pour ses équipements de contrôle de la pression de surface, cette opération s'inscrit dans une stratégie de création de valeur et de gestion rigoureuse du portefeuille. Selon la direction, ces transactions visent à "renforcer la durabilité des bénéfices et des flux de trésorerie" tout en permettant de réallouer le capital vers des opportunités offrant des rendements plus élevés.



Les liquidités générées par cette cession seront utilisées pour consolider le bilan comptable, illustrant une volonté d'efficacité opérationnelle et de discipline financière accrue au sein d'un secteur énergétique en pleine mutation technologique.



Le titre grimpe de 5,5% en préouverture à New York.