Baker Hughes choisi pour la phase II du projet Port Arthur LNG

Baker Hughes a annoncé mercredi l'obtention d'un contrat de la société d'ingénierie Bechtel Energy pour fournir des équipements clés de liquéfaction dans le cadre du projet Port Arthur LNG Phase 2 de Sempra Infrastructure, situé au Texas.



Le contrat porte sur quatre turbines Frame 7 associées à huit compresseurs centrifuges pour deux trains de liquéfaction, représentant une capacité nominale d'environ 13 millions de tonnes par an. Deux compresseurs électriques supplémentaires seront également fournis pour les services de surpression, précise la société.



'Forts de notre collaboration réussie avec Baker Hughes sur la Phase 1 de Port Arthur LNG, nous nous réjouissons de franchir ensemble de nouveaux jalons', a déclaré Bhupesh Thakkar, directeur général de l'activité GNL de Bechtel.



Baker Hughes met d'ailleurs en avant la fiabilité, la flexibilité opérationnelle et l'empreinte carbone réduite de ses solutions, déjà déployées avec succès lors de la Phase 1.