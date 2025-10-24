Baker Hughes enregistre une hausse de 3% de son BPA ajusté au T3, le GNL soutient l'activité

Baker Hughes a publié un résultat net attribuable de 609 millions de dollars au troisième trimestre 2025, en baisse de 20% sur un an. Cette contraction s'explique notamment par des charges liées à des acquisitions et à des ajustements comptables. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice net ajusté ressort à 678 millions de dollars, en légère hausse de 2% par rapport à la même période de 2024.



Dans le même temps, le bénéfice ajusté par action progresse de 3%, à 0,68 USD, alors que le BPA publié recule à 0,61 USD contre 0,77 USD un an plus tôt.



Le chiffre d'affaires s'élève à 7,01 milliards de dollars, en hausse de 1% sur un an. Cette croissance modeste reflète des dynamiques contrastées entre les deux principales divisions du groupe. Industrial & Energy Technology (IET) a vu ses revenus progresser de 15%, portés par une forte demande dans les activités GNL et de génération d'énergie, tandis qu'Oilfield Services & Equipment (OFSE) a enregistré un recul de 8% de ses ventes.



Sur le plan de la rentabilité, l'EBITDA ajusté atteint 1238 millions de dollars, en amélioration de 2% sur un an. Cette performance est principalement tirée par IET, dont l'EBITDA bondit de 20% à 635 millions de dollars, alors que celui d'OFSE recule de 12% à 671 millions de dollars, pénalisé par des effets de mix et un ralentissement en Amérique latine et en Europe.



Le free cash flow, à 699 millions de dollars, recule de 7% par rapport au troisième trimestre 2024, malgré une nette amélioration des flux d'exploitation sur le trimestre.



'Ce solide troisième trimestre illustre l'efficacité de notre exécution opérationnelle, la robustesse de notre modèle et la pertinence de notre portefeuille', a commenté Lorenzo Simonelli, directeur général. Il a également souligné 'la dynamique exceptionnelle d'IET', avec plus de 4 milliards de dollars de nouvelles commandes - l'un des meilleurs niveaux historiques - et un carnet de commandes record porté à 32,1 milliards de dollars pour cette division, en hausse de 3% par rapport au précédent trimestre.



Fort de ces signaux favorables, le groupe anticipe désormais un volume de commandes annuel supérieur au point médian de sa précédente guidance.