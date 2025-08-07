Baker Hughes finalise l'acquisition de Continental Disc

Baker Hughes annonce la finalisation de l'acquisition de Continental Disc Corporation (CDC) pour un montant de 540 millions de dollars.



Cette acquisition renforce l'offre de vannes de Baker Hughes avec des solutions de gestion de pression critiques, élargissant ainsi son marché adressable dans le contrôle des flux. CDC appartenait jusqu'alors à des fonds d'investissement gérés par Tinicum Incorporated.



Baker Hughes indique que l'opération devrait être immédiatement relutive pour le bénéfice par action, la génération de trésorerie et les marges du segment Industrial & Energy Technology.