Baker Hughes : forte rentabilité opérationnelle et cash-flow en nette hausse au 2e trimestre

L'action Baker Hughes (+6,71% à 61,09 dollars) enregistre l'une des plus fortes hausses du Nasdaq ce lundi au lendemain de la publication de ses résultats du 2e trimestre 2026 nettement supérieurs aux attentes de Wall Street. Ils sont portés par une excellente discipline opérationnelle et un bon niveau de trésorerie. Le chiffre d'affaires sur cette période s'est élevé à 6,74 milliards de dollars. S'il marque une baisse de 2% sur un an, il dépasse le consensus des analystes : 6,51 MdsUSD.

Le repli des revenus s'explique principalement par un périmètre consolidé réduit, à la suite des cessions de deux divisions :



- Precision Sensors & Instrumentation (PSI) : équipements de mesure de haute précision pour l'aéronautique et l'énergie.



- Surface Pressure Control (SPC) : têtes de puits et systèmes de sécurité pour l'extraction pétrolière et gazière.



Sur le plan de la rentabilité, ressortant à 681 MUSD, le bénéfice net de l'entreprise parapétrolière américaine basée à Houston a diminué de 3% d'une année sur l'autre.



En revanche, le bénéfice ajusté par action (BPA) sur ce trimestre s'est établi à 0,64 USD, en hausse de 2% en glissement annuel, dépassant le consensus : 0,49 USD. UBS explique que cette progression provient principalement des solides performances en termes de chiffre d'affaires et de marge dans le segment OFSE (Oilfield Services & Equipment).



Précisément, les revenus de cette division ont progressé de 7% à 3,451 MdsUSD sur ce deuxième trimestre en rythme séquentiel. Or, ils ont baissé de 5% sur un an en raison de l'impact de la cession de SPC et des perturbations géopolitiques au Moyen-Orient. Ces vents contraires ont été en partie compensés par un effet de change favorable en Amérique latine.



Record historique pour la division Energie Industrielle (IET)



La grande dynamique du trimestre vient du segment IET (Industrial & Energy Technology). Le PDG du groupe Lorenzo Simonelli salue l'excellente performance : "La division a enregistré un nouveau trimestre exceptionnel. Le volume record de prises de commandes a doublé sur un an pour atteindre 7,1 MdsUSD, portant le carnet de commandes à un sommet historique, en hausse de 19%. Cette performance a été portée par une demande soutenue dans les systèmes électriques et le GNL, avec un élan particulièrement fort dans la production d'électricité".



Au cours du trimestre, le groupe a notamment concrétisé une commande majeure auprès de Venture Global LNG. Baker Hughes fournira une solution complète de liquéfaction (6 blocs représentant 12 modules) pour le projet d'expansion CP2 LNG en Louisiane. Cet accord renforce le rôle du groupe en tant que partenaire stratégique de Venture Global sur plus de 100 millions de tonnes par an de capacité de production (sites de Calcasieu Pass et Plaquemines).



Portée par l'essor de la demande, la multiplication des projets d'infrastructures énergétiques et le renforcement de ses capacités de production, l'entreprise a relevé ses prévisions annuelles de commandes pour ce segment. Pour son plan de croissance à moyen terme (Horizon 2), l'objectif annuel de commandes passe ainsi à plus de 45 MdsUSD, contre plus de 40 Mds auparavant.



L'EBITDA du segment s'est établi à 605 MUSD, soit une hausse de 7% en rythme séquentiel.



Rentabilité opérationnelle : un 14e trimestre consécutif au-dessus des cibles



En outre, la performance opérationnelle brute reste solide. L'EBITDA ajusté sur ce trimestre s'est élevé à 1,231 MdUSD, soit une hausse de 2% en glissement annuel. "Il dépasse de 8% les estimations du marché, tout en se situant au-dessus de la fourchette haute des prévisions de l'entreprise. Il s'agit du 14e trimestre consécutif où Baker Hughes dépasse le point médian de ses prévisions d'EBITDA", relève UBS.



La hausse d'une année sur l'autre de l'EBITDA ajusté a été principalement tirée par les gains de productivité, la fermeté des prix, la réduction continue des coûts fixes et les effets de change. Ces leviers ont permis d'amortir les pressions inflationnistes, la baisse des volumes, l'évolution du mix d'activités ainsi que la perte de contribution des filiales cédées (PSI et SPC).



Enfin, le point fort du trimestre réside dans la génération de trésorerie. Le free cash flow sur ce trimestre s'est envolé à 1,109 MdUSD marquant un redressement spectaculaire par rapport aux 239 MUSD enregistrés il y a un an à la même période.



Fort de cette aisance financière, le conseil d'administration a confirmé le versement d'un dividende trimestriel de 0,23 USD par action.



Perspectives : prudence pour le 3e trimestre



En dépit de ces excellents chiffres, Baker Hughes adopte une posture mesurée pour la fin de l'année comme le révèle Jefferies. Pour le 3e trimestre, le chiffre d'affaires est anticipé entre 6,57 et 7,17 MdsUSD (soit une hausse de +1,9 % d'un trimestre sur l'autre au point médian). L'EBITDA est attendu entre 1,12 et 1,30 MdUSD (en baisse de 2,1% au point médian), traduisant une marge d'environ 17,5% au point médian.



De plus, les objectifs de revenus pour l'exercice 2026 en cours ont été resserrées dans une fourchette de 26,65 à 28,05 MdsUSD, avec un point médian quasi inchangé à environ 27,35 MdsUSD. De même, la fourchette d'EBITDA ajusté a été affinée entre 4,6 et 5,1 MdsUSD, maintenant son point médian inchangé à environ 4,85 MdsUSD.