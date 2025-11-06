Baker Hughes obtient un nouveau contrat pour le projet Rio Grande LNG

Baker Hughes annonce avoir reçu de Bechtel Energy un contrat pour fournir l'équipement principal de liquéfaction du cinquième train (Train 5, soit l'unité de production 5) de l'usine Rio Grande LNG, développée par NextDecade au port de Brownsville, au Texas. Ce contrat fait suite à la commande du Train 4 et s'inscrit dans un accord-cadre couvrant les trains 4 à 8.



Le Train 5 comprendra deux turbines à gaz Frame 7 et six compresseurs centrifuges, technologies reconnues pour leur efficacité énergétique et leur fiabilité, ajoutant une capacité d'environ 6 millions de tonnes de GNL par an.



Le groupe fournira également une solution numérique Cordant Asset Health pour les trois premiers trains, destinée à la surveillance et au diagnostic des équipements critiques.



Lorenzo Simonelli, président-directeur général, souligne que cette commande illustre la confiance du marché dans la technologie et l'expertise de Baker Hughes.