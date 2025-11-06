Baker Hughes obtient un nouveau contrat pour le projet Rio Grande LNG
Publié le 06/11/2025 à 15:36
Le Train 5 comprendra deux turbines à gaz Frame 7 et six compresseurs centrifuges, technologies reconnues pour leur efficacité énergétique et leur fiabilité, ajoutant une capacité d'environ 6 millions de tonnes de GNL par an.
Le groupe fournira également une solution numérique Cordant Asset Health pour les trois premiers trains, destinée à la surveillance et au diagnostic des équipements critiques.
Lorenzo Simonelli, président-directeur général, souligne que cette commande illustre la confiance du marché dans la technologie et l'expertise de Baker Hughes.