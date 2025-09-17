Baker Hughes prolonge un accord pluriannuel avec Petrobras

Baker Hughes annonce un accord pluriannuel avec Petrobras pour prolonger l'utilisation des navires de stimulation Blue Marlin et Blue Orca dans les champs offshore pré-sel et post-sel au Brésil. L'appel d'offres remporté inclut également la fourniture de services et de produits chimiques associés.



Ces navires assureront des traitements chimiques avancés pour stimuler les puits et optimiser la production, aussi bien sur des sites matures que sur de nouveaux développements. Ils soutiendront également la construction de puits.



Amerino Gatti, vice-président exécutif Oilfield Services & Equipment, souligne que 'ces navires jouent un rôle clé pour prolonger la durée de vie des champs, améliorer la récupération et créer plus de valeur pour [les] clients'.



Présents au Brésil depuis 2008 pour le Blue Marlin et 2023 pour le Blue Orca, les navires ont déjà enregistré plus de 650 journées parfaites en matière de santé, sécurité et environnement. La majorité des produits chimiques utilisés seront fournis localement, renforçant la chaîne d'approvisionnement énergétique brésilienne.