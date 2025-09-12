Baker Hughes remporte un contrat d'équipement de l'usine Rio Grande LNG (Texas)

Baker Hughes annonce avoir été retenu par Bechtel Energy pour fournir l'équipement principal de liquéfaction du Train 4 de l'usine Rio Grande LNG de NextDecade, située au port de Brownsville au Texas.

Ce contrat s'inscrit dans le cadre d'un accord-cadre déjà signé pour les Trains 4 à 8.

La commande prévoit deux turbines à gaz Frame 7 et six compresseurs centrifuges, permettant d'ajouter environ 6 millions de tonnes par an de capacité de gaz naturel liquéfié.

Ganesh Ramaswamy, vice-président de l'activité industrielle et énergétique de Baker Hughes, évoque 'un projet clé pour la sécurité énergétique mondiale et la durabilité'.