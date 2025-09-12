Baker Hughes annonce avoir été retenu par Bechtel Energy pour fournir l'équipement principal de liquéfaction du Train 4 de l'usine Rio Grande LNG de NextDecade, située au port de Brownsville au Texas.
Ce contrat s'inscrit dans le cadre d'un accord-cadre déjà signé pour les Trains 4 à 8.
La commande prévoit deux turbines à gaz Frame 7 et six compresseurs centrifuges, permettant d'ajouter environ 6 millions de tonnes par an de capacité de gaz naturel liquéfié.
Ganesh Ramaswamy, vice-président de l'activité industrielle et énergétique de Baker Hughes, évoque 'un projet clé pour la sécurité énergétique mondiale et la durabilité'.
Baker Hughes remporte un contrat d'équipement de l'usine Rio Grande LNG (Texas)
Publié le 12/09/2025 à 11:29
