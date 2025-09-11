Baker Hughes remporte un contrat majeur en Turquie











Baker Hughes annonce avoir été retenu par Turkish Petroleum (TPAO) et Turkish Petroleum Offshore Technology Center (TP-OTC) afin de fournir des systèmes de production sous-marine et de complétion intelligente dans le cadre de la Phase 3 du champ gazier stratégique de Sakarya (Turquie).



Le contrat comprend la livraison de systèmes d'arbres horizontaux en eaux profondes avec structures et contrôles associés, pour des profondeurs de 6500 à 7200 pieds (soit environ 2000 à 2200 mètres).



Les technologies de complétion avancées permettront un contrôle multi-zones optimisé des opérations souterraines.



Amerino Gatti, vice-président exécutif Oilfield Services & Equipment, souligne que ce développement 'transforme le secteur énergétique de la Turquie' et contribue à sa sécurité énergétique.



Les livraisons et la mise en oeuvre débuteront fin 2025.

























