Baker Hughes signe un contrat pluriannuel avec Aramco en Arabie Saoudite

Baker Hughes annonce la signature d'un contrat pluriannuel avec Aramco visant à étendre ses activités de forage à coiled tubing sous-équilibré (UBCTD) sur les champs gaziers d'Arabie saoudite. La commande a été enregistrée au troisième trimestre 2025.



L'accord prévoit l'augmentation de la flotte UBCTD de 4 à 10 unités pour des projets de réentrée et de nouveaux forages, ainsi qu'une gestion intégrée couvrant les équipements, les services de forage, la construction de puits et la géoscience.



Amerino Gatti, vice-président exécutif des services et équipements de forage, souligne que ce projet, fruit de près de vingt ans de collaboration avec Aramco, illustre un partenariat durable axé sur l'innovation et l'efficacité opérationnelle.



Le démarrage des travaux est prévu pour 2026.