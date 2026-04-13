Baker Hughes va céder son activité Waygate Technologies à Hexagon

Baker Hughes a annoncé avoir conclu un accord pour vendre son activité Waygate Technologies à Hexagon, un leader mondial des technologies de mesure.

La transaction entièrement en espèces est évaluée à environ 1,45 milliard de dollars.



Waygate Technologies, faisant partie du segment Industrial & Energy Technology (IET) de Baker Hughes, est un leader mondial des essais non destructifs avancés pour l'inspection des actifs critiques sans interruption.



La vente englobe les portefeuilles de solutions d'inspection visuelle à distance, d'échographie, de radiographie et d'imagerie de Waygate Technologies, ainsi que tous les actifs de l'entreprise.



La clôture de la transaction devrait être finalisée au second semestre 2026.



" Cette transaction marque une nouvelle étape importante et renforce notre engagement continu en faveur de la création de valeur à long terme pour nos actionnaires ", a déclaré Lorenzo Simonelli, président et DG de Baker Hughes.



" En affinant notre attention sur nos points forts clés - rotation des équipements, contrôle des flux, digital, optimisation de la production et décarbonation - nous positionnons stratégiquement Baker Hughes pour offrir des rendements plus élevés tout en accélérant les investissements dans les secteurs à forte croissance qui correspondent à notre vision à long terme. "