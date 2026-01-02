Baker Hugues finalise une coentreprise avec Cactus

Baker Hughes fait part de la finalisation de sa coentreprise avec une filiale de Cactus, dans laquelle Baker Hughes apporte sa gamme de produits de contrôle de pression de surface (SPC), une transaction générant pour le groupe 344,5 millions de dollars de recettes avant les ajustements habituels de clôture.

Cactus, un fabricant mondial et fournisseur de services d'équipements de contrôle de pression pour le forage, l'achèvement et la production pétrolières et gazières, détient 65% des actions dans la coentreprise, Baker Hughes en conservant 35%.



"La finalisation de cette transaction représente une étape importante dans la stratégie de création de valeur de Baker Hughes, renforçant l'engagement de la société envers une gestion de portefeuille rigoureuse, une exécution opérationnelle et une efficacité du capital", explique le groupe parapétrolier.



"Cette transaction renforce la durabilité des bénéfices et des flux de trésorerie, permet de redéployer le capital vers des opportunités à meilleur rendement et fournit des produits de trésorerie pour renforcer davantage le bilan, le tout dans une approche rigoureuse et axée sur les rendements pour l'allocation du capital", poursuit-il.







Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.