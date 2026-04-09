Balyo : résultat de l'OPR de SoftBank

Natixis a fait connaître à l'AMF que, pendant la durée de l'offre publique de retrait visant les actions Balyo, Silver Band 4 (US) Corp a acquis, au prix unitaire de 0,60 EUR, 4 378 418 actions par l'intermédiaire du membre du marché acheteur qu'elle a désigné.

Par conséquent, à la clôture de l'OPR, qui s'est déroulée du 23 mars au 7 avril inclus, l'initiateur détient 156 965 708 actions Balyo, soit 93,90% du capital et 93,91% des droits de vote. La suspension de la cotation des actions est maintenue jusqu'à nouvel avis.



Pour rappel, Silver Band 4 (US) Corp, une société contrôlée par le groupe japonais SoftBank, avait déposé auprès de l'AMF, en décembre dernier, son projet d'OPR visant les actions de cette société de chariots de manutention robotisés.



Il était alors précisé que Silver Band 4 (US) Corp, qui remplissait déjà les conditions de détention relatives au retrait obligatoire, avait demandé à l'AMF de procéder au retrait obligatoire dès la clôture de l'offre publique de retrait.