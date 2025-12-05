Balyo : Softbank dépose un projet d'OPR

Natixis, agissant pour le compte de Silver Band 4 US Corp, une société contrôlée par le groupe japonais SoftBank, a déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique de retrait (OPR) visant les actions Balyo.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 0,60 euro, la totalité des 14 323 613 actions Balyo qu'il ne détient pas, représentant 8,57% du capital de cette société de chariots de manutention robotisés.



Il est précisé que Silver Band 4 US Corp, qui remplit d'ores et déjà les conditions de détention relatives au retrait obligatoire, a demandé à l'AMF de procéder au retrait obligatoire dès la clôture de l'offre publique de retrait.