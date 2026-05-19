Sous la houlette de Stéphane Courbit, toujours épaulé de Vincent Bolloré, de la Société des Bains de Mer de Monaco et de Marc Ladreit de Lacharrière - un concert qui à lui seul contrôle les quatre cinquièmes du capital - le groupe de divertissement poursuit son irrésistible ascension.

Poids lourd du pari en ligne avec Betclic, Banijay s'est aussi imposé comme l'incontesté leader européen de la production audiovisuelle depuis son acquisition d'Endemol Shine. La croissance externe reste sa grande orientation stratégique, comme en témoignent les acquisitions récentes de Tipico - une cible de choix - dans les jeux d'argent et d'All3Media dans la production.

Sur une base pro forma, ceci entraîne une multiplication par cinq du chiffre d'affaires entre 2019 et 2026, mais aussi une augmentation significative du nombre de titres par action. Vu ses ambitions et ses ratios de solvabilité actuels, il est fort probable que de nouvelles augmentations de capital soient à prévoir dans un futur proche.

Voici qui, couplé à la défiance des investisseurs pour les jeux d'argent en Europe - sujets à un rançonnage fiscal en bonne et due forme - et à un flottant réduit à trois fois rien, est possiblement ce qui a contribué à décourager les investisseurs, puisque nonobstant sa croissance phénoménale, Banijay s'échange à des multiples de son profit d'exploitation franchement déprimés.

Il s'agit en tout cas d'une affaire de vision à long terme qui testera la patience des moins avertis. La bonne nouvelle à cet égard est que la structure du groupe - qui ne sera pas contestée tant que le contrôle des actionnaires de référence reste ainsi assuré - lui permettra d'assurer son développement, en utilisant la manne du pari en ligne pour financer son expansion dans la production de contenus, et ainsi devenir le partenaire de choix des plateformes de streaming.

Les amateurs de l'équipe d'hommes d'affaires aux commandes souligneront par ailleurs que, même en se basant sur les multiples déprimés du moment, la valorisation consolidée de Banijay - qui réalise désormais plus de la moitié de ses profits d'exploitation dans les paris en ligne - ne couvre que ce seul segment ; le segment production de contenus, très profitable, serait ainsi entièrement négligé.

Ceci pour un groupe qui, rappelons-le, envisage d'atteindre dix milliards de chiffre d'affaires d'ici 2029, qui a toujours dépassé ses objectifs initiaux, et qui publiait hier d'excellents résultats trimestriels.