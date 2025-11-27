Bank of America a franchi à la baisse, la semaine passée, le seuil de 3% des droits de vote d'Umicore suite à une cession d'actions, indique le spécialiste du recyclage des matériaux avancés et du recyclage des métaux dans un avis financier.
En date du jeudi 20 novembre, la banque américaine ne détenait plus que 0,74% de ses droits de vote de manière directe et 2,20% sous forme d'instruments financiers, soit une participation totale de 2,94%, peut-on lire dans la notification de transparence.
Cet allègement au capital intervient quelques jours après celui opéré par la holding Groupe Bruxelles Lambert (GBL), le premier actionnaire du groupe, qui a réduit sa participation dans Umicore de moitié en la ramenant de 16% à 8% suite à un placement accéléré, une décision qui n'avait pas vraiment surpris les marchés au vu de la récente flambée des cours des métaux précieux.
En Bourse, cette année, le titre Umicore s'est adjugé plus de 46%, surperformant à la fois le BEL 20 (+18% depuis le 1er janvier) ainsi que l'indice sectoriel STOXX Europe 600 Basic Materials (+3,6% jusqu'ici en 2025).
Umicore est un groupe mondial spécialisé dans les matériaux avancés et le recyclage. Fort de plusieurs décennies d'expertise en science des matériaux, en chimie, en métallurgie, et en gestion des métaux, Umicore transforme des métaux précieux et critiques en technologies fonctionnelles qui sont utilisées dans de nombreuses applications qui facilitent notre vie quotidienne. Son modèle économique circulaire unique garantit que ces éléments critiques sont continuellement raffinés et recyclés, pour être réintégrés dans de nouvelles applications.
Les quatre divisions d'Umicore - Catalysis, Recycling, Specialty Materials et Battery Materials Solutions - offrent des matériaux et des solutions répondant à la rareté des ressources et au besoin croissant de matériaux fonctionnels pour les technologies propres, la mobilité propre et un monde connecté. Grâce à des produits et des processus sur mesure et à la pointe de la technologie, ils stimulent l'innovation et la durabilité.
Umicore génère la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts de R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L'objectif primordial d'Umicore en matière de création de valeur durable repose sur l'ambition de développer, produire et recycler des matériaux pour une vie meilleure (materials for a better life).
