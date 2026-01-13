Bank of America abaisse un peu sa cible sur EssilorLuxottica

Bank of America réaffirme sa recommandation "achat" sur EssilorLuxottica, mais abaisse son objectif de cours de 5 euros pour le fixer à 337 euros, dans le sillage d'une réduction de ses BPA de 3 à 5% (à partir de 2025) sur des estimations de marge légèrement inférieures.

"Nous prévoyons une croissance organique des ventes trimestrielles de 13%, débutant 3 ans de croissance à 2 chiffres face à un historique d'EssilorLuxottica et un secteur de l'optique à un seul chiffre moyen", indique le broker.



BofA ajoute anticiper une baisse d'environ 270 points de base de la marge brute au 2e semestre 2025 à 60% (-80 points de base au 1er semestre), mais seulement un repli de la marge d'EBIT d'environ 150 points de base à 13,5% (plus de 100 points de base de levier).