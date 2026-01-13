Bank of America abaisse un peu sa cible sur EssilorLuxottica
Bank of America réaffirme sa recommandation "achat" sur EssilorLuxottica, mais abaisse son objectif de cours de 5 euros pour le fixer à 337 euros, dans le sillage d'une réduction de ses BPA de 3 à 5% (à partir de 2025) sur des estimations de marge légèrement inférieures.
Publié le 13/01/2026 à 14:53
BofA ajoute anticiper une baisse d'environ 270 points de base de la marge brute au 2e semestre 2025 à 60% (-80 points de base au 1er semestre), mais seulement un repli de la marge d'EBIT d'environ 150 points de base à 13,5% (plus de 100 points de base de levier).